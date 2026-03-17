Guillermo Farré dejó de ser el director técnico de Aldosivi tras una etapa marcada por la falta de resultados
El entrenador, que había asumido en septiembre del año pasado, no logró revertir el presente del equipo, que no consiguió victorias en este torneo apertura.
Hasta ayer, Farré mantenía la expectativa de continuar en el cargo. Sin embargo, en las primeras horas de hoy, fuentes cercanas al club indicaron que fue destituido y ya se despidió del plantel.
Facundo Oreja, director técnico de reserva se hará cargo del partido frente a Sarmiento.
Por el momento, la institución no emitió ningún comunicado oficial al respecto.
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