Hasta ayer, Farré mantenía la expectativa de continuar en el cargo. Sin embargo, en las primeras horas de hoy, fuentes cercanas al club indicaron que fue destituido y ya se despidió del plantel.

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Facundo Oreja, director técnico de reserva se hará cargo del partido frente a Sarmiento.

Por el momento, la institución no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

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