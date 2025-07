Nacido y criado en Mar del Plata, Guillermo Dauverne es una pieza esencial en el engranaje de Gráfica Tucumán, la reconocida empresa familiar que comparte con su padre Luis y su hermano Alejandro, que se ha convertido en un referente del packaging a nivel nacional.

Formado en la Universidad CAECE, su figura representa la sinergia perfecta entre la creatividad apasionada, la visión para los negocios y un profundo anclaje en sus afectos. Para Guillermo, el éxito no se mide solo en balances, sino en la calidad de las relaciones humanas, considerando a su equipo y a los clientes como parte de una gran familia.

Un amigo marplatense que conecta el diseño con la industria y la pasión con la vida cotidiana, se merece ocupar este lugar para dividir por letras su +Chance!!

+ Tu lado más positivo. Mi lado más positivo es, sin duda, la energía que encuentro en mis afectos y mis pasiones. Mi gran compañera de vida, Mercedes, mi familia y mis amigos son mi ancla y mi impulso. Valoro enormemente el don social, la posibilidad de conectar genuinamente con las personas. En lo profesional, me llena de optimismo ver cómo el trabajo en equipo nos permite crecer. En Gráfica Tucumán no somos proveedores, somos “socios estratégicos” de nuestros clientes. Ver una idea convertirse en un envase que cuenta una historia y ayuda a una marca a triunfar es una satisfacción enorme. Esa sinergia entre lo humano y lo creativo es mi motor.

C ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? Más que un momento único, fue una evolución. La vocación nació del propio ADN de la empresa familiar fundada en 1996. Comenzamos con impresión plana y, con el tiempo, fuimos descubriendo el potencial gigantesco que había en el mundo del packaging. Entendí que un envase no era solo una caja, sino el primer punto de contacto del consumidor con el producto, un factor decisivo en el éxito de una venta. Como he dicho en algunas notas, "el packaging debe proteger el producto, ser práctico (...) y, al mismo tiempo, capturar la esencia de la marca". Esa capacidad de combinar funcionalidad, estrategia y arte fue lo que despertó y consolida mi pasión cada día. Es una historia de adaptación e innovación.

H ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? Mi rumbo es claro: seguir siendo pioneros, pero con un sentido de responsabilidad cada vez más profundo. En Gráfica Tucumán proyectamos continuar la expansión nacional y explorar mercados internacionales, invirtiendo siempre en tecnología de punta que nos permita ofrecer soluciones más creativas y eficientes. Pero el "hacia dónde" más importante tiene que ver con el propósito. La sostenibilidad para nosotros "no es sólo una tendencia: es una responsabilidad que asumimos muy en serio". Mi objetivo es profundizar ese camino, desarrollando packaging cada vez más respetuoso con el medio ambiente y ayudando a que las marcas con las que trabajamos comuniquen también ese valor. El futuro es innovador y, necesariamente, sostenible.

A ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? La idea de una "nueva vida" siempre es tentadora, pero mis raíces están muy firmes aquí. Nací y vivo en Mar del Plata, la empresa es un proyecto familiar lleno de historia y esfuerzo, y mis afectos están acá. Más que dejar todo, elijo crear "nuevas vidas" dentro de mi propia vida. Los viajes me permiten explorar y resetear, mientras que el longboard por la costa o sumergirme en mi colección de juguetes de la infancia son pequeñas escapadas que me renuevan. La innovación constante en la empresa también es una forma de empezar de nuevo todos los días. Mi nueva vida está en la evolución, no en la ruptura.

N ¿Nunca le dirías Sí a qué? Nunca le diría que sí a sacrificar la calidad o los valores por un resultado rápido. Jamás aceptaría un proyecto que comprometa nuestro compromiso con el medio ambiente o que traicione la confianza que un cliente deposita en nosotros. Tampoco le diría que sí a un diseño que no respete la historia y la identidad de la marca. Como equipo, trabajamos mano a mano con cada cliente para que el packaging sea un reflejo fiel de su esencia. Decirle que sí a algo que va en contra de esa filosofía de colaboración y respeto sería traicionar lo que somos.

C ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Mi conexión espiritual no pasa por un ritual tradicional, sino por momentos de conexión profunda con lo que me rodea. La encuentro en la inmensidad del mar cuando salgo a andar en longboard por la costa; esa es mi forma de meditar, de limpiar la mente. La encuentro en los viajes, al descubrir otras culturas y perspectivas que expanden mi mundo interior. Y también hay una conexión muy fuerte con el pasado y la alegría simple a través de mi colección de juguetes. Esos objetos me remontan a mi infancia, a un lugar de pura creatividad y asombro. Mi espiritualidad es terrenal: está en el mar, en los viajes y en la conexión con mi propia historia.

E ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? ¡Qué buena pregunta! Si tuviera la oportunidad de volver, me encantaría ser algo relacionado con la exploración o la creación desde cero. Quizás alguien que diseña espacios que emocionan a las personas, o un explorador que descubre lugares remotos del planeta. Hay algo en el acto de descubrir, dar forma y construir que me fascina profundamente. Sea lo que sea, tendría que tener un componente de creatividad, de aventura y, sobre todo, la posibilidad de compartirlo con otros. Al final, se trata de lo mismo: de dar vida a una idea y dejar una huella positiva.



Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.