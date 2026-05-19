La gala, organizada por APTRA , reunió a las principales figuras de la pantalla chica en una noche cargada de homenajes, emociones y reconocimientos.

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Uno de los grandes protagonistas fue Guido Kaczka, quien se quedó con el Martín Fierro de Oro luego de haber ganado previamente en la categoría labor en conducción masculina gracias a sus programas The Balls, Buenas Noches Familia y The Floor, La Conquista.

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Además, la ceremonia tuvo momentos muy comentados como el homenaje a América TV por sus 60 años, el emotivo “In Memoriam” interpretado por Ángela Torres y los fuertes discursos de figuras como Romina Manguel y Lizy Tagliani.

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Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026

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Cultural/Educativo: Tierras

Panelista femenina: Analía Franchín

Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes

Musical: La Peña de Morfi

Viajes/Turismo: Por el Mundo

Big Show: Otro día perdido

Cronista/Movilero: Alejandro Guatti

Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía

Mejor actor: Luciano Cáceres

Deportivo: ACTC Media TV

Gastronomía: Ariel en su Salsa

Branded Content: Intuiciones by Bplay

Mejor actriz: Gimena Accardi

Interés general: LAM

Reality: MasterChef Celebrity

Director: Eduardo Pinto

Labor periodística masculina: Rolando Graña

Jurados: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui

Magazine: Cortá por Lozano

Revelación: Ian Lucas

Director de no ficción: Claudio Cuscuela

Autor/Guionista: Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Álvarez y Leandro Custo

Labor humorística: Agustín “Rada” Aristarán

Labor en conducción femenina: Wanda Nara

Humorístico/de actualidad: Polémica en el Bar

Noticiero nocturno: Telefe Noticias

Entretenimientos: Buenas Noches Familia

Ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Periodístico: Opinión Pública

Labor periodística femenina: Mirtha Legrand

Panelista masculino: Luis Bremer

Labor en conducción masculina: Guido Kaczka

Futbolístico: Mundial de Clubes

Programa de servicios: ADN Buena Salud / Aire de Campo

Minuto de oro: Boca vs. Benfica en el Mundial de Clubes

Producción integral: La Voz Argentina

Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka



