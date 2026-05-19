Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la gran noche de la televisión argentina
La televisión argentina celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 en una ceremonia realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires y transmitida por Telefe.
La gala, organizada por APTRA, reunió a las principales figuras de la pantalla chica en una noche cargada de homenajes, emociones y reconocimientos.
Uno de los grandes protagonistas fue Guido Kaczka, quien se quedó con el Martín Fierro de Oro luego de haber ganado previamente en la categoría labor en conducción masculina gracias a sus programas The Balls, Buenas Noches Familia y The Floor, La Conquista.
Además, la ceremonia tuvo momentos muy comentados como el homenaje a América TV por sus 60 años, el emotivo “In Memoriam” interpretado por Ángela Torres y los fuertes discursos de figuras como Romina Manguel y Lizy Tagliani.
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026
- Cultural/Educativo: Tierras
- Panelista femenina: Analía Franchín
- Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes
- Musical: La Peña de Morfi
- Viajes/Turismo: Por el Mundo
- Big Show: Otro día perdido
- Cronista/Movilero: Alejandro Guatti
- Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía
- Mejor actor: Luciano Cáceres
- Deportivo: ACTC Media TV
- Gastronomía: Ariel en su Salsa
- Branded Content: Intuiciones by Bplay
- Mejor actriz: Gimena Accardi
- Interés general: LAM
- Reality: MasterChef Celebrity
- Director: Eduardo Pinto
- Labor periodística masculina: Rolando Graña
- Jurados: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui
- Magazine: Cortá por Lozano
- Revelación: Ian Lucas
- Director de no ficción: Claudio Cuscuela
- Autor/Guionista: Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Álvarez y Leandro Custo
- Labor humorística: Agustín “Rada” Aristarán
- Labor en conducción femenina: Wanda Nara
- Humorístico/de actualidad: Polémica en el Bar
- Noticiero nocturno: Telefe Noticias
- Entretenimientos: Buenas Noches Familia
- Ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo
- Periodístico: Opinión Pública
- Labor periodística femenina: Mirtha Legrand
- Panelista masculino: Luis Bremer
- Labor en conducción masculina: Guido Kaczka
- Futbolístico: Mundial de Clubes
- Programa de servicios: ADN Buena Salud / Aire de Campo
- Minuto de oro: Boca vs. Benfica en el Mundial de Clubes
- Producción integral: La Voz Argentina
- Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka
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