Se ha cumplido el primer año de competencia en España para un grupo de nadadores elite de Mar del Plata que, desde el Club Once Unidos, decidieron apostar por un paso hacia adelante en sus carreras al radicarse en el Viejo Continente representando al Club Nados.

El primer gran objetivo estaba en llegar a los Juegos Olímpicos de París, algo que finalmente logró Ulises Saravia y quedó muy cerca de hacerlo Guido Buscaglia que tuvo un gran año competitivo pero aún así, se perdió el Sudamericano y el Mundial en Budapest con la Selección Argentina, algo que no es común, ya que ha sido una pieza habitual y experimentada del equipo nacional.

Desde España, Buscaglia habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) analizando estos 12 meses en España: “fue gran año para mí. sin embargo, sin poder representar a la Selección Argentina, que es para lo que entrenamos, o sea, yo compito con mi club para luego competir en la selección y representar a Argentina, pero por diferentes cuestiones este año no va a ser, así que esperemos que el año que viene sí sea”.

Los criterios utilizados para integrar el equipo argentino en los grandes eventos, terminaron dejandolo fuera de los grandes eventos en el cierre de la temporada: “en marzo nosotros hablamos, en el caso de Ulises Saravia y yo, porque como en casi todos los torneos que nadábamos, hacíamos la marca, nos dijeron que no hacía falta que pidamos un torneo clasificatorio. Lo que se hace cuando vivís en el extranjero, como no podés ir al clasificatorio que Argentina, te dejan elegir un clasificatorio. Eso hicieron con Guillermina Ruggiero y Lucía Gauna y ellas eligieron el último, pero a mí y a Uli no nos dieron la opción porque hacíamos la marca en todos los torneos. Como el clasificatorio de Argentina era en agosto, usaron el torneo que tuvimos acá en agosto que yo en realidad ya estaba prácticamente empezando mis vacaciones porque había dado todo hasta junio, había hecho dos veces récord argentino y ya después de eso no me quedaba más nada en la temporada. Nadamos el 50 libre, no me salió bien pero igual gané y después en un relevo en el mismo torneo hice la marca, o sea, yo todavía seguía en buen estado, pero por cuestión de fechas al final no tomaron todas las marcas que había hecho antes, así que no pude participar del Sudamericano. Cuando me lo dijeron no me dolía tanto porque iba a ir al Mundial, pero después pasó esto de la revalidación que no la pude hacer y también me quedé afuera”.

A pesar de esta circunstancia de la cuál aprenderá seguramente para el futuro, tiene decidido que el camino de evolución para su carrera deportiva está en España y por eso, más allá de las vacaciones en Mar del Plata para pasar las fiestas, volverán a competir para Nados: “vine a España con el objetivo de seguir compitiendo y los resultados me acompañaron. Me quedé a 15 centésimas de los Juegos Olímpicos, bajé dos veces el récord argentino, así que en lo personal fue una gran decisión, estoy muy contento. Decidimos apostar una vez más y seguir compitiendo acá. El objetivo siempre es ir a la selección porque es lo que más nos llena y lo que más nos gusta”.