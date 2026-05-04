Según informó la agencia semioficial iraní Fars, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó dos misiles contra una fragata estadounidense que intentaba atravesar la zona cercana al puerto de Jask, en el sur de Irán.

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De acuerdo con esa versión, el buque habría sido alcanzado luego de ignorar advertencias de las fuerzas navales iraníes, que consideran restringido el tránsito en esa vía sin autorización oficial. Las fuentes citadas sostienen que la embarcación se vio obligada a retirarse tras el incidente.

Sin embargo, desde Washington negaron categóricamente que el ataque haya impactado sobre un navío propio. Un alto funcionario estadounidense aseguró que “ningún buque” fue alcanzado, desmintiendo así la versión difundida por medios iraníes.

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La contradicción entre ambas versiones refleja el clima de creciente desconfianza y confrontación en la región, donde los reportes suelen estar atravesados por disputas geopolíticas y operaciones de comunicación.

El incidente se produjo en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo. En los últimos meses, Irán reforzó su control sobre la zona y advirtió reiteradamente que cualquier embarcación extranjera que no respete sus condiciones podría ser atacada.

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En paralelo, Estados Unidos anunció iniciativas para escoltar buques comerciales y garantizar la navegación en el área, lo que elevó aún más la tensión con Teherán.

Fuentes: Agencia NA