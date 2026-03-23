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Según declaraciones difundidas en una entrevista televisiva, el presidente estadounidense exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo, y advirtió que en caso de incumplimiento, ordenará ataques directos contra la infraestructura energética iraní, especialmente centrales eléctricas. “La destrucción de Irán va a ser total”, afirmó, en una de sus advertencias más contundentes hasta el momento.

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El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se convirtió en el epicentro de la crisis tras el conflicto militar iniciado a fines de febrero. La interrupción del tránsito marítimo ya provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos y un alza sostenida del precio del crudo.

Desde Teherán las autoridades iraníes rechazaron el ultimátum y advirtieron que cualquier ataque sobre su infraestructura será respondido con represalias “irreversibles” contra instalaciones energéticas en toda la región.

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En ese marco, el gobierno iraní incluso amenazó con cerrar completamente el estrecho de Ormuz y extender el conflicto al Golfo Pérsico, lo que podría implicar el bloqueo total de rutas marítimas clave para el comercio internacional.

Además, funcionarios iraníes anticiparon posibles ataques contra centrales eléctricas y sistemas energéticos de países aliados de Estados Unidos, en lo que sería una escalada directa del conflicto a nivel regional.

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La posibilidad de ataques a infraestructuras energéticas y el eventual cierre total del paso marítimo generan preocupación en el mundo, que observa con alarma el riesgo de una crisis energética de alcance global y una expansión del conflicto a otros países de la región.