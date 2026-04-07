Guerra en Medio Oriente: Trump aseguró que "esta noche termina una era en Irán"
El presidente de Estados Unidos lanzó una contundente declaración sobre el futuro de Irán en el marco del conflicto que mantiene con ese país, al afirmar que “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”, en referencia al régimen instaurado tras la revolución islámica de 1979.
El mensaje, publicado en su red social Truth Social, donde el mandatario sostuvo que se estaría produciendo un “cambio total y completo de régimen” en la República Islámica. En ese contexto, planteó que la eventual llegada de nuevas autoridades, “más inteligentes y menos radicalizadas”, podría abrir la puerta a un escenario “revolucionariamente maravilloso”.
Sin embargo, el tono del mensaje también incluyó una fuerte advertencia. Trump aseguró que existe la posibilidad de que “toda una civilización muera esta noche, para no volver jamás”, aunque aclaró que no desea ese desenlace, pero lo considera probable ante la evolución de los acontecimientos.
Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión internacional, con una intensificación de las operaciones militares. En las últimas horas, ataques coordinados impactaron infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes, redes ferroviarias y la isla de Kharg, principal centro de exportación petrolera del país.
El conflicto, que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán, lleva varias semanas de escalada y genera preocupación mundical por las posibles consecuencias geopolíticas y económicas. La disputa incluye bombardeos, bloqueos estratégicos y un ultimátum estadounidense para que Teherán modifique su postura en puntos clave como el control del estrecho de Ormuz.
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