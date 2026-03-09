Guerra en Medio Oriente: ministros del G7 analizan el impacto económico
Los ministros de Finanzas del G7 tendrán este lunes una reunión extraordinaria por videoconferencia para analizar el impacto económico global de la guerra en Medio Oriente, en medio de la fuerte suba de los precios del petróleo y el gas que genera preocupación en los mercados internacionales.
El encuentro, organizado por G7 y coordinado por Francia, se produce en un contexto de escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó volatilidad en los mercados energéticos y genera temor por sus efectos sobre la economía mundial.
La guerra en la región disparó el valor de los hidrocarburos, con el barril de crudo superando los 100 dólares y generando alerta sobre posibles consecuencias inflacionarias y una desaceleración del crecimiento global.
En ese marco, los ministros evaluarán posibles medidas para contener el impacto del encarecimiento energético, entre ellas la utilización de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado.
La crisis energética se agrava además por las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, cuyo funcionamiento se vió afectado por la escalada militar.
La combinación entre el conflicto bélico y el aumento de los precios de la energía encendió alarmas en los principales centros financieros. Analistas advierten que un incremento sostenido del petróleo podría impulsar la inflación, afectar el comercio internacional y presionar a las economías más dependientes de las importaciones de energía.
En este contexto, los países del G7 buscarán coordinar respuestas para mitigar los efectos de la crisis y evitar que el conflicto en Medio Oriente genere un impacto más profundo sobre la economía global.
