El encuentro, organizado por G7 y coordinado por Francia, se produce en un contexto de escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó volatilidad en los mercados energéticos y genera temor por sus efectos sobre la economía mundial.

Ads

La guerra en la región disparó el valor de los hidrocarburos, con el barril de crudo superando los 100 dólares y generando alerta sobre posibles consecuencias inflacionarias y una desaceleración del crecimiento global.

En ese marco, los ministros evaluarán posibles medidas para contener el impacto del encarecimiento energético, entre ellas la utilización de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado.

Ads

La crisis energética se agrava además por las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, cuyo funcionamiento se vió afectado por la escalada militar.

La combinación entre el conflicto bélico y el aumento de los precios de la energía encendió alarmas en los principales centros financieros. Analistas advierten que un incremento sostenido del petróleo podría impulsar la inflación, afectar el comercio internacional y presionar a las economías más dependientes de las importaciones de energía.

Ads

En este contexto, los países del G7 buscarán coordinar respuestas para mitigar los efectos de la crisis y evitar que el conflicto en Medio Oriente genere un impacto más profundo sobre la economía global.