En recientes declaraciones, el mandatario intensificó sus críticas hacia el régimen iraní, al que volvió a señalar como un actor central en la desestabilización global, al tiempo que reafirmó su respaldo a las acciones impulsadas por Washington y Tel Aviv en el marco del conflicto bélico.

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La posición del Gobierno argentino se inscribe en una línea que Milei viene sosteniendo desde su llegada al poder, caracterizada por un fuerte acercamiento a Estados Unidos e Israel y una postura confrontativa hacia Irán. En ese sentido, el Presidente ya había calificado al país como “enemigo” y vinculado su accionar con ataques terroristas ocurridos en territorio argentino en la década de 1990.

Este posicionamiento se profundizó en los últimos días con una serie de decisiones diplomáticas y políticas. Entre ellas, la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista y la expulsión de un alto representante diplomático de Teherán en Buenos Aires, medidas que incrementaron la tensión bilateral.

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Las declaraciones de Milei se producen en medio de una escalada del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen operaciones militares contra Irán, mientras crece la preocupación internacional por una posible ampliación del enfrentamiento y sus consecuencias geopolíticas.

En este escenario, la Casa Rosada sostiene una postura sin matices en favor del bloque occidental, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas y reforzar su inserción internacional.

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