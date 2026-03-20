El objetivo fue la refinería Mina Al-Ahmadi, una de las más importantes del país, donde varios impactos generaron focos de incendio en distintas unidades operativas. Las autoridades kuwaitíes confirmaron que algunas plantas debieron ser paralizadas como medida de seguridad, aunque no se reportaron víctimas.

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Con una capacidad de procesamiento cercana a los 730.000 barriles diarios, esta instalación resulta estratégica para la economía de Kuwait, altamente dependiente del petróleo, por lo que el ataque encendió alarmas sobre posibles consecuencias en el suministro energético regional.

El ataque no fue un hecho aislado. En los últimos días, Irán intensificó sus operaciones contra infraestructura energética en distintos países del Golfo, en el marco de una escalada bélica que involucra también a Estados Unidos e Israel.

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Los ataques a instalaciones clave del Golfo (una de las principales zonas productoras de petróleo del mundo) generan creciente preocupación en los mercados internacionales.

El conflicto ya había impactado otras infraestructuras críticas, como plantas de gas en Qatar y refinerías en Arabia Saudita, consolidando un escenario en el que la energía se convirtió en un blanco estratégico dentro de la confrontación.

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Mientras tanto, la situación en la región sigue deteriorándose. Paralelamente a los ataques en Kuwait, se registraron explosiones en Teherán tras bombardeos atribuidos a Israel, en un intercambio de acciones militares que no muestra señales de desaceleración.