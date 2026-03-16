El ataque fue anunciado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que informó que el misil formó parte de una ofensiva contra objetivos estratégicos en territorio israelí. Se trata de la primera vez que este sistema de armamento (considerado uno de los más avanzados del arsenal iraní) es utilizado en combate real desde su desarrollo.

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El Sejil es un misil balístico de combustible sólido y de alcance medio que puede llegar hasta unos 2.000 kilómetros, lo que le permite impactar objetivos en gran parte de Medio Oriente. El proyectil tiene aproximadamente 20 metros de longitud y un peso cercano a las 23 toneladas, características que lo convierten en una pieza estratégica dentro de la capacidad militar iraní.

Según las autoridades iraníes, el lanzamiento formó parte de una nueva fase de ataques contra Israel en respuesta a las ofensivas militares que ese país, junto con Estados Unidos, ha llevado adelante en territorio iraní desde finales de febrero.

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Además del anuncio del uso del misil, la Guardia Revolucionaria difundió un mensaje en el que apuntó directamente contra el primer ministro israelí. En el comunicado, la organización afirmó que perseguirá a Netanyahu “sin descanso” y prometió vengar las acciones militares israelíes contra Irán.

Las amenazas se producen en medio de una creciente escalada regional, marcada por ataques cruzados con misiles, drones y bombardeos aéreos que comenzaron hace varias semanas. y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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