Imagen: REUTERS

Según reportes recientes, Teherán lanzó nuevas oleadas de misiles y drones contra distintos objetivos, en particular sobre territorio israelí, en respuesta a bombardeos previos ejecutados por Israel y Estados Unidos sobre instalaciones estratégicas iraníes.

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Fuentes militares occidentales advierten que Irán ya habría utilizado una parte significativa de su arsenal de misiles balísticos, lo que llevó a un cambio en su táctica: ahora prioriza el uso de drones y misiles de crucero, más difíciles de interceptar y con mayor precisión en objetivos específicos.

Este giro estratégico coincide con una intensificación de ataques sobre infraestructuras energéticas, tanto dentro de Irán como en países de la región, lo que amplifica el impacto del conflicto en los mercados internacionales y el suministro de petróleo.

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Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán mantiene una postura desafiante y condiciona su reapertura, mientras Estados Unidos lanzó advertencias directas sobre posibles ataques si no se restablece la libre circulación.

La amenaza de cerrar completamente este paso estratégico encendió alarmas globales, ya que cualquier interrupción prolongada podría afectar seriamente la economía internacional.

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Además de los ataques entre Irán e Israel, se registraron acciones militares en países como Siria, Líbano e Irak, con participación de milicias aliadas a Teherán.

Incluso, bases militares vinculadas a Estados Unidos en la región fueron consideradas objetivos potenciales, lo que incrementa el riesgo de una escalada directa entre potencias.

En paralelo a la escalada bélica, persisten versiones contradictorias sobre posibles negociaciones. Mientras desde Washington se habla de contactos “productivos”, el gobierno iraní niega que existan avances concretos, lo que alimenta la incertidumbre sobre una eventual desescalada.