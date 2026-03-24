Según medios oficiales iraníes, no existen conversaciones en curso con Washington, en contraposición a lo expresado por Trump, quien había sugerido que se estaban llevando adelante “diálogos productivos” para destrabar el conflicto. Desde Teherán calificaron esas versiones como parte de una “guerra psicológica” y negaron cualquier instancia de negociación.

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Además, las autoridades iraníes ratificaron que el estrecho de Ormuz (clave para el comercio energético global) no está abierto y continuará de esa manera, al menos, a corto plazo.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial. Por allí circula cerca del 20% del petróleo transportado por vía marítima, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de fuerte impacto sobre los mercados internacionales.

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Irán ya había advertido que podría bloquear completamente el paso marítimo si Estados Unidos avanzaba con nuevas ofensivas sobre su territorio. El cierre del estrecho ya generó consecuencias económicas a nivel global, con subas en el precio del petróleo y preocupación en los principales países importadores de energía.

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