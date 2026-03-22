El mensaje fue difundido por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quien aseguró que cualquier ofensiva contra centrales eléctricas o instalaciones clave de su país tendrá una respuesta “irreversible” sobre el sistema energético regional. Además, advirtió que una represalia de ese tipo provocaría una suba sostenida en los precios internacionales del petróleo.

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La advertencia se da en un contexto de enfrentamientos abiertos entre Irán, Israel y fuerzas aliadas de Estados Unidos, en el marco de un conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas. Según trascendió, Teherán considera que los ataques a su infraestructura energética constituyen una “línea roja”, por lo que amplió el alcance de sus posibles represalias más allá de objetivos militares tradicionales.

En paralelo, el régimen iraní ya había anticipado días atrás que podría golpear instalaciones de petróleo y gas en países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

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Un ataque a gran escala contra refinerías, oleoductos o terminales de exportación tendría consecuencias globales inmediatas, dado que Medio Oriente concentra una porción clave de la producción y distribución de hidrocarburos. No solo se vería afectado el suministro, sino también el precio del crudo y del gas, con impacto directo en los mercados internacionales.



En este marco, funcionarios iraníes reiteraron que cualquier ataque contra su sector energético podría desencadenar represalias contra infraestructuras críticas en toda la región, incluyendo instalaciones petroleras, eléctricas e incluso plantas de desalinización, fundamentales para el abastecimiento de agua en varios países.

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