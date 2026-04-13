El gobierno estadounidense confirmó que comenzó a aplicar un bloqueo sobre puertos y zonas costeras de Irán, luego del fracaso de las negociaciones diplomáticas que buscaban sostener un alto el fuego. La decisión implica restringir el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes, aunque se permite la circulación entre destinos que no involucren al país persa.

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El punto central de la disputa es el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La medida de Washington busca presionar económicamente a Teherán, pero al mismo tiempo incrementa el riesgo de enfrentamientos directos en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Desde Irán, las autoridades reaccionaron con dureza y advirtieron que podrían responder ante cualquier amenaza a su infraestructura o comercio marítimo. En ese marco, funcionarios militares anticiparon posibles represalias que podrían afectar a puertos y buques en la región, lo que eleva el riesgo de una escalada bélica de mayor alcance.

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El endurecimiento de las acciones militares se produce tras el estancamiento de las negociaciones indirectas que se desarrollaban con mediación internacional. Si bien algunos actores, como Pakistán, sostienen que el diálogo no está completamente roto, la falta de avances concretos derivó en decisiones unilaterales que tensionan aún más el escenario.

En paralelo, potencias como China pidieron evitar una nueva escalada y retomar las vías diplomáticas, mientras que otros países occidentales expresaron cautela frente al bloqueo naval, priorizando una salida negociada.

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El impacto del conflicto ya se refleja en la economía global. El aumento del precio del petróleo y las dificultades en el comercio marítimo generan incertidumbre en los mercados, con advertencias sobre efectos en cadenas de suministro y costos energéticos a nivel mundial.

Además, organismos internacionales alertaron sobre las consecuencias sociales de una guerra prolongada. Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una escalada podría llevar a más de 30 millones de personas a la pobreza debido al encarecimiento de alimentos y energía.

El desarrollo de las operaciones militares en el Golfo Pérsico y la evolución de las negociaciones diplomáticas serán determinantes para definir si la crisis se encamina hacia una desescalada o hacia un enfrentamiento de mayor magnitud con impacto global.