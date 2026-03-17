Las fuerzas israelíes llevaron adelante una nueva ola de ataques a gran escala sobre ciudades estratégicas como Teherán, Shiraz y Tabriz, apuntando a infraestructura militar, centros de inteligencia y depósitos de armamento.

En paralelo, Washington mantiene su apoyo operativo en una ofensiva que comenzó a fines de febrero y que ya impactó severamente la capacidad militar iraní.

Ads

En el marco de los ataques, Israel afirmó haber eliminado a altos funcionarios del régimen iraní, entre ellos Ali Larijani, una figura central en la estructura de seguridad nacional, y Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij.

Estos asesinatos representan un golpe significativo al aparato político y militar de Irán, en una estrategia que busca debilitar la conducción del país en medio del conflicto.

Ads

Irán respondió con una intensificación de sus ataques mediante misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en la región. Entre los episodios más recientes se registraron ofensivas contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y acciones que obligaron al cierre del espacio aéreo en países del Golfo.

Además, el uso de misiles balísticos avanzados por parte de Teherán marca un salto cualitativo en la confrontación, ampliando el alcance de los ataques y elevando el riesgo para otros países de Medio Oriente.

Ads

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con una ofensiva coordinada entre Washington y Tel Aviv, ya lleva varias semanas y amenaza con escalar hacia una guerra regional de mayor alcance.

La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Desde Europa, líderes políticos insisten en la necesidad de retomar canales diplomáticos y evitar una escalada que podría afectar la seguridad energética y el comercio global, especialmente en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.