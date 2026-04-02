La declaración fue realizada por el jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien sostuvo que los avances en el terreno son “innegables” y que las fuerzas iraníes sufrieron un fuerte debilitamiento operativo.

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Según fuentes oficiales, los ataques impactaron de manera directa sobre la estructura militar iraní, especialmente en sus componentes naval y aéreo. “No vemos a su Armada navegando. No vemos a sus aviones volando”, afirmaron desde el comando militar, al describir el estado actual de las fuerzas de Teherán.

La ofensiva forma parte de una campaña iniciada a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta contra instalaciones estratégicas iraníes, incluyendo bases militares, centros de producción de misiles y objetivos vinculados al programa nuclear.

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Informes recientes señalan que la infraestructura de misiles sufrió daños severos, con múltiples bases y centros de producción alcanzados, lo que redujo considerablemente la capacidad de respuesta. Sin embargo, especialistas remarcan que Irán aún conserva recursos operativos y capacidad de reconstrucción.

El enfrentamiento entre Washington y Teherán representa una de las mayores escaladas militares de los últimos años en la región. Desde el inicio de la ofensiva, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, lo que mantiene la tensión en niveles elevados.

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El presidente estadounidense advirtió que los ataques podrían intensificarse si no se alcanza un acuerdo, mientras insiste en que los objetivos militares están cerca de cumplirse.