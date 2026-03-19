El barril de crudo Brent (referencia para los mercados internacionales) registró incrementos significativos y se ubicó en torno a los USD 110, en medio de un contexto de alta volatilidad.

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El alza se produce tras denuncias de ataques aéreos contra instalaciones energéticas en Irán, incluyendo el estratégico yacimiento de gas South Pars, uno de los más importantes del mundo. Estos episodios intensificaron las tensiones geopolíticas y generaron temor a interrupciones en el suministro global de energía.

A su vez, la situación se agrava por el impacto del conflicto en rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Las restricciones y amenazas sobre ese corredor marítimo profundizan la incertidumbre en los mercados y presionan los precios al alza.

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Además, se registraron ataques y represalias en distintos puntos de la región, que incluyen instalaciones en Qatar y Arabia Saudita, los cuales afectaron la producción y el transporte de hidrocarburos, generando un efecto dominó sobre los precios internacionales.

El encarecimiento del crudo ya tiene impacto en distintos países, con subas en los combustibles y advertencias sobre un posible traslado a la inflación global si el conflicto se prolonga.

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En Argentina, el incremento del petróleo representa un factor de presión sobre los precios internos de los combustibles, aunque también podría traducirse en mayores ingresos por exportaciones energéticas.

La evolución del conflicto en Medio Oriente se consolida como una variable central para la economía mundial, con efectos directos sobre la energía, la inflación y la estabilidad de los mercados financieros.