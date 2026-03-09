Guerra en Medio Oriente: el petróleo supera los USD 100 y las bolsas caen en todo el mundo
El precio del crudo alcanzó este lunes su valor más alto desde 2022 tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.
El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5% y los mercados europeos registraron pérdidas superiores al 1%. Los futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones operan también en baja.
El detonante fue el cierre del estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, en el marco del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Los ministros de Finanzas del G7 y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, mantienen este lunes una reunión de emergencia para evaluar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.
Tres países del G7, incluido Estados Unidos, respaldan liberar entre 300 y 400 millones de barriles, según informó el Financial Times.
