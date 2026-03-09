El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5% y los mercados europeos registraron pérdidas superiores al 1%. Los futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones operan también en baja.

Ads

El detonante fue el cierre del estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, en el marco del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los ministros de Finanzas del G7 y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, mantienen este lunes una reunión de emergencia para evaluar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

Ads

Tres países del G7, incluido Estados Unidos, respaldan liberar entre 300 y 400 millones de barriles, según informó el Financial Times.

Fuente: Infobae

Ads