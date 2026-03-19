Según trascendió en las últimas horas, la administración nacional no descarta el envío de tropas o incluso unidades navales si existiera un pedido formal por parte de Washington. La alternativa se enmarca en el conflicto que tiene como protagonistas a Estados Unidos e Irán y que generó una fuerte tensión geopolítica a nivel mundial.

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La posibilidad fue deslizada públicamente por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien aseguró que “si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, dejando abierta la puerta a una eventual intervención argentina en el escenario bélico.

A su vez, el canciller Pablo Quirno evitó confirmar definiciones concretas, aunque remarcó la postura del gobierno de acompañar a sus aliados estratégicos. “Vamos a hablar sobre certezas, no sobre rumores”, señaló.

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La postura del Ejecutivo se da en el marco de una política exterior que reforzó la alianza con Estados Unidos e Israel. Durante recientes declaraciones en Nueva York, Milei calificó a Irán como “enemigo” de la Argentina y expresó su respaldo a las acciones de ambos países en el conflicto.

Este alineamiento representa un cambio significativo respecto de la tradicional posición argentina en materia internacional, quien históricamente se posicionó de manera neutral frente a conflictos armados.

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