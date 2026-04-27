La guerra, iniciada a fines de febrero de 2026 tras una ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní, provocó una rápida respuesta de Teherán con ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región.

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Desde entonces, el conflicto se expandió más allá de Irán, alcanzando también al Líbano (donde se reactivaron los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá) y afectando rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

En las últimas horas, uno de los focos de atención está puesto en el plano diplomático. Según trascendió, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz (cerrado en medio del conflicto) como gesto para destrabar negociaciones con Estados Unidos, aunque condicionó ese paso a concesiones recíprocas.

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La iniciativa busca reducir tensiones en el corto plazo, pero deja pendiente uno de los puntos más sensibles: el programa nuclear iraní, que continúa siendo el principal eje de disputa entre las partes.

Mientras tanto, persisten las dudas sobre la estrategia de salida del conflicto. Líderes internacionales y analistas advierten que no existe un plan claro para poner fin a las hostilidades, lo que aumenta la incertidumbre sobre la duración y el alcance de la guerra.

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Las tensiones en la región impulsan la suba del precio del petróleo y generan volatilidad en los mercados internacionales, atentos a cualquier avance o retroceso en las negociaciones.

Otro elemento de preocupación es el desgaste militar. Informes recientes señalan que Estados Unidos ha consumido una parte significativa de su arsenal avanzado durante las operaciones, lo que podría afectar su capacidad en un conflicto prolongado.

Sin una resolución concreta a la vista, la guerra en Medio Oriente sigue configurando uno de los principales focos de tensión internacional, con consecuencias políticas, económicas y humanitarias que trascienden la región.