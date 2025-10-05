A un día del inicio de las negociaciones en Egipto sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump, Hamas pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Las conversaciones comenzarán este lunes en Sharm el Sheij, con la mediación del enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, y buscarán definir las condiciones de liberación de los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Se estima que alrededor de una veintena de ellos siguen con vida en la Franja de Gaza.

“Hamas está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros”, aseguró un representante del grupo a la agencia AFP. En paralelo, exigió que Israel suspenda todas las operaciones militares y se retire completamente de Ciudad de Gaza.

El plan de Trump establece un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, el retiro progresivo del ejército israelí y el desarme del movimiento islamista. Netanyahu insistió en que “no habrá pactos parciales” y advirtió que, si Hamas rechaza la propuesta, Washington respaldará una ofensiva militar final de Israel.

“Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas”, afirmó el premier en diálogo con Euronews, a dos días del segundo aniversario del ataque de Hamas en territorio israelí, que dejó 1.200 muertos.

Fuente: TN