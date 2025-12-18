El conflicto entre los guardavidas y los propietarios de balnearios privados ingresó en una fase crítica. Tras no alcanzar un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias, el Sindicato de Guardavidas resolvió declararse en estado de alerta y movilización, con la advertencia de iniciar manifestaciones públicas en caso de que la Cámara empresaria CEBRA mantenga su negativa a mejorar la propuesta salarial.

Desde el gremio denunciaron que los empresarios del sector se “plantaron en un número que no les sirve a los trabajadores” y que la oferta salarial se encuentra incluso por debajo de la paritaria acordada con el municipio. “La Cámara empresarios CEBRA no quiere llegar a un acuerdo paritario. Quieren pagar menos que la paritaria que se cerró con el municipio”, afirmó el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone.

El dirigente explicó que la situación resulta aún más grave si se tiene en cuenta el esquema vigente desde la municipalización del servicio, concretada hace cinco años. “En aquel momento se firmó el traspaso y la comuna pasó a hacerse cargo de los trabajadores, mientras que los balnearios privados pasaron a abonar solo un módulo al municipio. Si los empresarios no cierran una suba acorde en paritarias, afecta a ese módulo y por ende a las cuentas de la Municipalidad. En definitiva, esa diferencia termina siendo cubierta por los contribuyentes que pagan las tasas”, advirtió.

Desde el sindicato consideran incomprensible la postura empresarial y sostienen que la negativa a cerrar paritarias genera un doble perjuicio: salarios a la baja para los guardavidas y mayores erogaciones para el Estado local. “En consecuencia nos declaramos en estado de alerta y movilización a corto plazo. No entendemos la postura de los privados, no querer cerrar paritarias y generar más erogaciones al municipio y al contribuyente”, concluyó Nardone.

El conflicto, de no destrabarse en los próximos días, amenaza con escalar en plena temporada, con protestas en la vía pública y un escenario de creciente tensión entre el gremio y los empresarios de balnearios.

