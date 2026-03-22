La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, confirmó que el servicio de guardavidas continuará funcionando durante marzo para acompañar a quienes siguen eligiendo la costa en las últimas semanas del verano.

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Según se informó, desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril inclusive, la cobertura estará disponible todos los días entre las 8 y las 19 en las playas del partido.

El operativo también incluye recursos adicionales para reforzar la seguridad en el mar. En ese sentido, hay tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, además de motos de agua que operan en la zona de Playa Grande para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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Desde el Municipio destacaron que estas medidas forman parte del despliegue habitual de cada temporada, orientado a fomentar el disfrute responsable del espacio costero y a brindar mayor protección tanto a residentes como a turistas.

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