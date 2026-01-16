Los guardavidas de Pinamar informaron que, a partir del martes 20, reducirán el horario de cobertura en las playas locales y brindarán servicio únicamente hasta las 16:00, como parte de una medida de fuerza impulsada por la falta de respuesta del Ejecutivo encabezado por Juan Ibarguren a sus reclamos salariales y laborales.

La resolución fue comunicada por la Asociación de Guardavidas de Pinamar, que denunció el cierre total del diálogo con el gobierno municipal y cuestionó la propuesta salarial oficial, al considerar insuficiente un aumento interanual del 10% frente a un contexto inflacionario superior al 30%. Además, señalaron que durante el mismo período el Municipio aplicó un incremento del 66% en las tasas, lo que, según el gremio, profundiza el atraso salarial.

Desde la organización sindical explicaron que la medida no es improvisada, sino la consecuencia de un conflicto que lleva semanas sin resolución. Indicaron que previamente se había alcanzado un acuerdo parcial con el Municipio para recomponer salarios atrasados, compromiso que no fue cumplido y que incrementó el malestar entre los trabajadores.

En ese marco, los guardavidas sostuvieron que el recorte del horario de servicio busca visibilizar una situación que consideran insostenible y remarcaron que el reclamo no se limita a una cuestión salarial, sino que también involucra condiciones laborales y de seguridad. En ese sentido, denunciaron incumplimientos sistemáticos de los parámetros mínimos necesarios para garantizar un operativo adecuado en las playas.

De acuerdo con lo manifestado por el gremio, estas falencias ya tuvieron consecuencias, ya que en distintas oportunidades las playas debieron ser inhabilitadas por autoridades de la provincia de Buenos Aires debido al incumplimiento de las condiciones exigidas, una situación que, afirmaron, expone a trabajadores y turistas a riesgos evitables.

“Quizá nuestras medidas puedan parecer antipáticas, pero somos muy conscientes de que nuestras exigencias pujan por un operativo adecuado y que no ponga en riesgo la vida de las personas”, expresaron desde la Asociación de Guardavidas de Pinamar, al remarcar que el objetivo es garantizar un servicio seguro y digno acorde a la responsabilidad que implica el cuidado de miles de personas que concurren diariamente a las playas.

Desde el sector gremial indicaron además que la decisión busca ser un llamado de atención para que el Municipio retome el diálogo y se siente a negociar una salida al conflicto. Advirtieron que, de no existir respuestas concretas en el corto plazo, no descartan profundizar las medidas de fuerza e incluso avanzar hacia una huelga general.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar