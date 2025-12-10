La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP), que agrupa a 300 trabajadores, advirtió que peligra la temporada de verano ante la decisión del Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Juan Ibarguren, de no otorgar aumentos salariales y mantener los mismos haberes que el año pasado.

En audiencia de paritarias realizada ante el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad expresó una oferta de “0% de recomposición de haberes”, lo que generó rechazo inmediato en el gremio. Según el comunicado de la AGP, esta situación se suma a un “desmanejo ilegal y absurdo del servicio”, que derivó en la inhabilitación de las playas de Pinamar, notificada oficialmente al sindicato.

El gremio denunció además que “ningún tipo de recomposición en el salario” se plantea mientras los impuestos aumentan automáticamente según la inflación. “Alertamos a toda la comunidad sobre el inicio de un conflicto que, lamentablemente por la irresponsabilidad de las autoridades, pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”, señalaron.

Ante la oferta del 0%, los guardavidas no descartan medidas de fuerza. “Desde la AGP negociamos paritarias con dos sectores a la vez, el privado y el Municipio. Con los privados no tuvimos ningún problema, pero el problema es con el Municipio, que pretende que se trabaje por el mismo sueldo del año pasado”, explicó Fernando Espinch, secretario de Organización del sindicato.

Espinch advirtió que, de no modificarse la situación, “Pinamar no estará habilitada como ciudad balnearia”.

Fuente: con información de DIB