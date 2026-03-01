A pocos días del inicio del ciclo lectivo, los guardapolvos vuelven a ocupar el centro de la escena en los comercios de Mar del Plata. Los modelos más económicos son los tipo pechera o poncho, que se consiguen desde los 15 mil pesos. En algunos locales, las promociones por cantidad o pago en efectivo permiten abaratar aún más el costo final.

Ads

En tanto, los clásicos rectos unisex, confeccionados en tela de mayor durabilidad, oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos. En ese mismo rango se ubican los guardapolvos con tablas, también conocidos como tipo “pollerita”, muy buscados para nivel inicial.

En el comercio Balbi, por ejemplo, el guardapolvo tradicional parte desde los 30 mil pesos, mientras que el modelo con tablas arranca en los 31 mil.

Ads

Puede interesarte

El valor suele incrementarse a medida que aumenta el talle. Del número 4 al 18, el salto puede ser de varios miles de pesos. En el caso de los talles de adulto, los precios en la ciudad arrancan desde los 40 mil y pueden alcanzar los 47 o 50 mil pesos, dependiendo del modelo y la calidad de la tela.

En un local ubicado en la zona de Salta casi Belgrano, los guardapolvos de primaria se ofrecen a 24.640 pesos con tarjeta, mientras que abonando en efectivo o débito el valor baja a 22 mil pesos. Los modelos de adulto allí rondan los 47 mil.

Ads

Los guardapolvos no escapan al contexto económico actual y, en la antesala del comienzo de clases, abundan las ofertas. Se observan promociones 3x2, descuentos por pago en efectivo o débito, y carteles con rebajas por cantidad.

Incluso algunas cadenas de supermercados anuncian hasta un 70% de descuento sobre el precio final en determinados modelos, lo que obliga a los padres a comparar antes de decidir.

Con el uniforme como compra obligada, el consejo de los comerciantes es recorrer, consultar por promociones y tener en cuenta que, más allá del precio inicial, el talle y la forma de pago pueden marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar.