La ciudad de Gualeguaychú sumó un nuevo escenario para eventos masivos con la apertura de “Espacio Astra”, un predio destinado a recitales, conciertos y propuestas culturales de gran convocatoria.

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El proyecto fue impulsado por el empresario David Barrios, quien destacó que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo turístico y artístico de la región. “Queremos que Gualeguaychú siga posicionándose como un destino elegido para grandes eventos”, expresó.

La inauguración oficial estuvo a cargo de la banda de rock La Renga, que brindó un recital multitudinario ante más de 25 mil personas.

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Con infraestructura preparada para espectáculos de gran escala, Espacio Astra apunta a consolidarse como un nuevo polo cultural y turístico en Entre Ríos, ampliando la oferta de eventos y actividades en la ciudad.

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