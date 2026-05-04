Gualeguaychú inauguró “Espacio Astra”, un nuevo predio para grandes espectáculos
El espacio cultural impulsado por el empresario David Barrios debutó con un show de La Renga que reunió a más de 25 mil personas.
La ciudad de Gualeguaychú sumó un nuevo escenario para eventos masivos con la apertura de “Espacio Astra”, un predio destinado a recitales, conciertos y propuestas culturales de gran convocatoria.
El proyecto fue impulsado por el empresario David Barrios, quien destacó que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo turístico y artístico de la región. “Queremos que Gualeguaychú siga posicionándose como un destino elegido para grandes eventos”, expresó.
La inauguración oficial estuvo a cargo de la banda de rock La Renga, que brindó un recital multitudinario ante más de 25 mil personas.
Con infraestructura preparada para espectáculos de gran escala, Espacio Astra apunta a consolidarse como un nuevo polo cultural y turístico en Entre Ríos, ampliando la oferta de eventos y actividades en la ciudad.
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