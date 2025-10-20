El Corsódromo de Gualeguaychú se vistió de rosa este sábado para celebrar los 242 años de la fundación de San José de Gualeguaychú, en una jornada que combinó alegría, historia y un fuerte sentido de identidad comunitaria.

Desde el mediodía, miles de familias se acercaron al predio para disfrutar de una amplia grilla artística, espectáculos en vivo y una feria con más de 150 emprendedores, artesanos y productores locales. Las propuestas gastronómicas, a cargo de clubes e instituciones de la ciudad, acompañaron el festejo y convirtieron al Corsódromo en un gran espacio de encuentro al aire libre.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 Patricios, que visitó por primera vez la ciudad y fue declarada Visitante Distinguida. El público ovacionó a los músicos y a los Fusileros del Regimiento de Patricios, quienes realizaron una emotiva demostración con armas históricas y salvas de honor.

El intendente Mauricio Davico encabezó los festejos por los 242 años de Gualeguaychú y destacó el valor de celebrar junto a toda la comunidad. “Siempre fueron, son y serán un honor para nosotros, para los argentinos. Gracias a la Banda Militar y gracias a todo Gualeguaychú por esta fiesta”, expresó el jefe comunal antes de realizar el primer corte de la torta gigante decorada con los colores de la bandera local.

La jornada continuó con una amplia grilla artística que incluyó a Yo te avisé, Raíces de mi pueblo, Legado Gaucho, La 440, Almas Nativas, Kimikales, y las Academias de Danzas Impacto, entre otros. El cierre estuvo a cargo de Los Teubner, que pusieron a bailar a miles de vecinos en un clima de alegría y celebración.

El evento contó con la participación de Lalcec, Pelucas de Esperanza y Cascos Fríos, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y fue organizado por distintas áreas del Gobierno municipal, que lograron un desarrollo impecable de la jornada. Con una masiva convocatoria, Gualeguaychú reafirmó su identidad y el espíritu solidario que caracteriza a su comunidad.