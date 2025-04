El handball marplatense tiene una embajadora jugando en España que acaba de lograr un hito muy importante para su club: se consagraron campeonas de la División de Honor Plata por primera vez en la historia y ahora, van por el ascenso.

Se trata de la arquera Guadalupe Larralde que, después de sus experiencias en selecciones juveniles de Argentina se fue hace unos años a jugar a España y hoy se encuentra en un momento destacado.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), Guadalupe explicó porqué se trata de un título histórico para el Inelsa Asmubal Meaño: “El pueblo donde estoy ahora se llama Dena, que es del municipio de Meaño, hay unas 4.000 personas como mucho. Acompañan muchísimo al fútbol y el handball, hace dos años se había jugado una fase final, pero nunca se había llegado a consagrar campeón. Se festejó muchísimo en todo el pueblo”.

Llegó esta temporada a la institución y ya inscribió su nombre en la páginas históricas. Sin embargo, para ella fue toda una apuesta deportiva que ha salido bien: “Los tres años anteriores estaba jugando en Bilbao, en un equipo de la misma categoría, y por problemas económicos el club no pudo seguir hasta llegado un momento en que se tuvo que disolver el equipo. Me llegó la propuesta del entrenador Juan Costas que me pareció buena idea. Me la jugué, probé y vine. La verdad es que salió todo muy bien”.

A pesar de que pudieron festejar un campeonato, que no es sencillo, no lo tenían como objetivo cuando comenzó el año de competencia: “No teníamos expectativas de salir campeonas y en principio era mantener la categoría, El año pasado sufrieron muchas lesiones y llegaron casi al último partido, teniendo que ganar para no descender. Este año la idea era poder mantener la categoría, y obviamente, si se podía aspirar a más”.

Ahora no sólo son campeonas sino que tienen la posibilidad de jugar la segunda fase donde irán en búsqueda del ascenso a la División de Honor Oro, que equivaldría a la segunda categoría a nivel nacional. Para ello, primero tienen que superar una instancia de cuartos de final mano a mano para acceder luego a un Final Four donde dos equipos son los que logran pasar a la divisional superior: “Va a ser muy complicado, pero yo confío en que vamos a poder sacarlo adelante al final. Este grupo tiene muchas chicas de Galicia, somos tres argentinas, una de Valladolid, una de Brasil y después el resto son todas chicas de acá. Es un punto muy positivo, al final es un grupo muy bueno y que podemos darle pelea a cualquiera de los que están”.

Los cruces eliminatorios iniciales serán ante Lleida comenzando el 26 de abril como visitantes y cerrando como locales el 3 de mayo.