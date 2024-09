La marplatense Guadalupe Alonso, que fue una de las seis mujeres que participaron del Enduro de Invierno del fin de semana pasado, hizo un balance del evento, habló del viral choque entre cuatro competidores y se refirió a sus próximos objetivos. En la actualidad lidera el MX Argentino, que es el más destacado del país, al igual que el MX Buenos Aires, a nivel provincial.

En principio, por la baja cantidad de mujeres que participaron, Alonso sostuvo que se debe a que “son pocas las mujeres a las que les gusta correr en arena”, como en su caso, y que en realidad en tierra “son un poco más y hay un mayor nivel”. Y en cuanto al torneo que se desarrolló en la zona norte, aseguró que fue “increíble” tener un evento de esa dimensión en su ciudad, ya que acostumbra a correr en otras provincias y sus amigos o familiares no tienen la oportunidad de verla con tanta frecuencia.

Pero por otra parte, sobre el viral accidente que involucró a cuatro competidores, contó en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7): “El último que se cae, que es quien se lastima, es un amigo mío de Villa Gesell, pero para el golpe que tuvo, fue leve. Se quebró el empeine y se cortó el brazo, aunque pudo haber sido peor por la velocidad en que venía. Fue un error del banderillero y si bien son cosas que pasan, no se veían porque no se metían mucho en la pista”.

Asimismo, Alonso también sufrió un accidente y su moto “se partió en dos”, y en ese momento “tuvo que avisarle al banderillero que ingrese a la pista a poner la bandera amarilla” para que no haya más incidentes, según relató. El problema es que si no ingresan a la pista, los pilotos no visualizan la señal y corren riesgo de chocar contra un vehículo u otro competidor.

“Fue por falta de experiencia de los banderilleros. Tiene un rol muy importante, aunque no se reconozca, porque si hubiese puesto bien la bandera o si se la jugaba un poco más e ingresaba a la pista, se podría haber evitado”, advirtió la deportista marplatense.

Alonso empezó a andar en cuatriciclo a los 6 años y compite desde los 11, pero en moto tan solo hace un año y medio. Entonces, en un descontracturado marco, recordó: “La locura viene de familia. Empecé a correr en cuatri por mi tío, y mi papá después comenzó conmigo. Incluso, el día que nací mis papás habían ido a andar en cuatri a Miramar”. Pero más allá de su actividad, reveló que en la vida cotidiana prefiere manejarse en auto debido a que reconoce que “la moto en la calle es un peligro”, porque a pesar de que “el de menor porte tiene el paso, el más grande es el que pasa”.

En otro punto, aclaró que ya tiene “normalizado” que “siempre sean menos mujeres que hombres”, aunque resaltó que “cada vez son más”. No obstante, sí criticó el sistema del MX Argentino, que es el más importante del país, porque las mujeres corren en una fecha y a la otra no, y las turnan con los que recién empiezan a correr, de acuerdo a su comentario.

“Sigue habiendo esa diferencia. En el Enduro me largaron en la última fila, cuando hago tiempos de mitad del pelotón en adelante. No sé porqué nos siguen poniendo últimas, si ya he tenido varios llamados. El sábado clasifiqué en el puesto 90 y me largaron en el 190. Te da bronca”, expresó.

Su siguiente objetivo es salir campeona tanto del MX Argentino como del MX Buenos Aires, ya que en ambos lidera la tabla, y proyectar internacionalmente, donde apuntó al MXGP, que es el Mundial de Motocross y en la sección damas solo se puede correr en Europa.