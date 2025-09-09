Flecha Bus, Chevallier, Urquiza y La Veloz del Norte continúan apostando por la seguridad, el confort y la innovación tecnológica, incorporando servicios de última generación como conexión satelital Starlink, sistema de geolocalización en tiempo real y entretenimiento a bordo con PinTV, para asegurar viajes más cómodos, conectados y eficientes.

A bordo, los pasajeros disfrutan de butacas amplias y reclinables, con generoso espacio para las piernas, diseñadas para que cada kilómetro se recorra con total comodidad, ya sea para descansar, trabajar o simplemente disfrutar del paisaje.

Con Club Recorrer, cada viaje suma puntos que luego pueden canjearse por pasajes, descuentos y beneficios exclusivos, haciendo que la experiencia de viajar con el Grupo Flecha sea aún más conveniente.

Estas nuevas unidades recorren destinos clave como Posadas, Bariloche, Neuquén, Salta, Colón, Santa Fe, Rosario, entre otros, reforzando la presencia del Grupo en los principales corredores turísticos del país.

Además, viajar con el Grupo Flecha es más fácil que nunca: múltiples medios de pago, promociones especiales y la posibilidad de financiar pasajes en cuotas sin interés permiten que todos puedan disfrutar de una experiencia de viaje completa, segura y accesible.

Grupo Flecha: Tecnología, confort y beneficios para que cada viaje sea único.

Más información:

www.ﬂechabus.com.ar

www.nuevachevallier.com

www.generalurquiza.com.ar

www.lavelozdelnorte.com.ar