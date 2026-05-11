Aprehendieron a un hombre que gritaba y arrojaba objetos en la vía pública
El hombre, de 41 años, fue interceptado en Diagonal Alberdi y San Luis luego de generar disturbios y resistirse a ser identificado.
Un hombre de 41 años fue aprehendido en pleno centro de la ciudad luego de provocar disturbios en la vía pública y enfrentar al personal policial que intentó identificarlo.
El hecho ocurrió en la zona de Diagonal Alberdi y San Luis, donde efectivos del Comando de Patrullas y agentes de la Patrulla Municipal intervinieron tras advertir que el sujeto gritaba a transeúntes y arrojaba distintos objetos sobre la calle.
Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el hombre reaccionó de manera hostil y fue reducido en el lugar. Luego fue trasladado a la Comisaría Primera.
Según informaron fuentes oficiales, se trata de una persona en situación de calle. Tras las actuaciones correspondientes, recuperó la libertad bajo caución juratoria por disposición del Juzgado Correccional N° 3.
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