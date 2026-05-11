Un hombre de 41 años fue aprehendido en pleno centro de la ciudad luego de provocar disturbios en la vía pública y enfrentar al personal policial que intentó identificarlo.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de Diagonal Alberdi y San Luis, donde efectivos del Comando de Patrullas y agentes de la Patrulla Municipal intervinieron tras advertir que el sujeto gritaba a transeúntes y arrojaba distintos objetos sobre la calle.

Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el hombre reaccionó de manera hostil y fue reducido en el lugar. Luego fue trasladado a la Comisaría Primera.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, se trata de una persona en situación de calle. Tras las actuaciones correspondientes, recuperó la libertad bajo caución juratoria por disposición del Juzgado Correccional N° 3.

Puede interesarte

Ads