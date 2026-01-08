Durante la entrevista, Siciliani dejó en claro que, aunque está en pareja con Castro, no siente que el episodio sea “algo propio”, sino que lo define como una experiencia ajena: “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él”, expresó la actriz, marcando una diferencia entre lo que vive personalmente y lo que trasciende mediáticamente.



Además, sostuvo que conoce al actor desde hace décadas y que su elección de estar a su lado es consciente: “Es Luciano Castro, yo ya sé quién es, lo conozco hace 20 años. Lo elijo así, no lo imagino de otra manera”, afirmó, subrayando la confianza que tiene en el vínculo que comparten. Siciliani también aclaró que la relación no está basada en acuerdos de pareja abierta ni poliamor, y señaló que lo que más le costó fue la exposición pública de un asunto íntimo.



La actriz reconoció que escuchar el audio que generó la polémica no fue una experiencia agradable y que, de haber podido elegir, preferiría no haberlo escuchado. Sin embargo, mantuvo una postura serena y reflexiva frente al escándalo, destacando la complicidad y la autonomía que, según ella, son parte de su relación con Castro en este momento.

Video: https://www.instagram.com/p/DTQq2fljgb0/

