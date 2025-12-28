El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este domingo la detección de dos casos de Gripe H3N2 en la provincia. A pesar de la preocupación inicial, las autoridades sanitarias aclararon rápidamente que se trata de situaciones aisladas y que, hasta el momento, no se ha evidenciado una transmisión comunitaria sostenida en el territorio neuquino. El reporte oficial busca evitar el pánico mientras se mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del virus.

La variante identificada corresponde al subclado K del virus influenza A(H3N2), una cepa que ha mostrado un incremento de actividad a nivel internacional en los últimos meses. No obstante, los especialistas llevaron calma al señalar que no se observa una mayor gravedad clínica asociada a esta mutación ni un aumento significativo en la tasa de hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con temporadas previas en otras regiones.

El ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, detalló en conferencia de prensa que los pacientes afectados desarrollaron cuadros de neumonía que requirieron internación. Gracias a la intervención oportuna del sistema de salud, ambos evolucionaron de manera favorable y ya han recibido el alta médica, lo que refuerza la efectividad de los protocolos de atención y respuesta vigentes en la red sanitaria pública local.

Regueiro subrayó que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra totalmente reforzado y en monitoreo permanente de la situación. Las autoridades enfatizaron que el evento está siendo controlado de forma eficaz, remarcando que no se trata de una situación de alarma sanitaria generalizada, sino de un hallazgo técnico que demuestra la capacidad de detección temprana de los laboratorios regionales.

Finalmente, se recordó la importancia de mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo como personas gestantes, niños y mayores de 65 años. Medidas simples como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta médica inmediata ante síntomas respiratorios siguen siendo las herramientas fundamentales para prevenir la propagación de este y otros virus estacionales.

