La lista Peronismo Derecho al Futuro, que compite en la interna del Partido Justicialista de General Pueyrredon, realizó un encuentro de organización que contó con una amplia participación de dirigentes gremiales y referentes políticos, quienes ratificaron su apoyo al proyecto y a la candidata a presidenta del PJ local, Adriana Donzelli.

La reunión tuvo como objetivo principal delinear la estrategia de campaña de cara a la elección interna y se convirtió en una demostración de unidad del espacio que busca renovar y fortalecer al peronismo local frente a los próximos desafíos políticos.

El encuentro estuvo marcado por la presencia de secretarios generales y representantes de numerosos gremios de la región, lo que evidenció el anclaje sindical de la propuesta. Los dirigentes sindicales expresaron su respaldo a la lista y remarcaron la necesidad de una conducción partidaria que priorice la defensa de los derechos laborales y la justicia social, ejes históricos del movimiento peronista.

Participaron referentes de la CGT Mar del Plata-Batán, las 62 Organizaciones Peronistas y representantes de sindicatos como SuteryH, SMATA, STIGAS, SICAMM, SAON, UPCN, SIMAPE, UOM, Camioneros, Luz y Fuerza, SADOP, UTEP, Pasteleros, SUTPA, SADRA, UOCRA seccional Mar del Plata, Sindicato de la Carne, Guardavidas, Bancarios, Viajantes, Salud Pública, entre otros.

También dijeron presente organizaciones como SUTEBA, CICOP, ADUM, AJB, AMS y la Asociación Argentina de Actores, además de agrupaciones de trabajadores municipales, comercio, madereros y jerárquicos.

Además del respaldo sindical, la jornada contó con la participación de concejales, ex funcionarios y militantes con trayectoria dentro del peronismo local, quienes aportaron su experiencia política y territorial al armado de la campaña.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de militancia, se distribuyeron responsabilidades y se ajustaron aspectos logísticos para intensificar el contacto con los afiliados en la etapa final previa a la elección interna.