Gremios y dirigentes respaldaron la lista “Peronismo Derecho al Futuro” en la interna del PJ local
Se realizó una reunión estratégica de campaña en y se ratificó el respaldo a la candidatura de Adriana Donzelli.
La lista Peronismo Derecho al Futuro, que compite en la interna del Partido Justicialista de General Pueyrredon, realizó un encuentro de organización que contó con una amplia participación de dirigentes gremiales y referentes políticos, quienes ratificaron su apoyo al proyecto y a la candidata a presidenta del PJ local, Adriana Donzelli.
La reunión tuvo como objetivo principal delinear la estrategia de campaña de cara a la elección interna y se convirtió en una demostración de unidad del espacio que busca renovar y fortalecer al peronismo local frente a los próximos desafíos políticos.
El encuentro estuvo marcado por la presencia de secretarios generales y representantes de numerosos gremios de la región, lo que evidenció el anclaje sindical de la propuesta. Los dirigentes sindicales expresaron su respaldo a la lista y remarcaron la necesidad de una conducción partidaria que priorice la defensa de los derechos laborales y la justicia social, ejes históricos del movimiento peronista.
Participaron referentes de la CGT Mar del Plata-Batán, las 62 Organizaciones Peronistas y representantes de sindicatos como SuteryH, SMATA, STIGAS, SICAMM, SAON, UPCN, SIMAPE, UOM, Camioneros, Luz y Fuerza, SADOP, UTEP, Pasteleros, SUTPA, SADRA, UOCRA seccional Mar del Plata, Sindicato de la Carne, Guardavidas, Bancarios, Viajantes, Salud Pública, entre otros.
También dijeron presente organizaciones como SUTEBA, CICOP, ADUM, AJB, AMS y la Asociación Argentina de Actores, además de agrupaciones de trabajadores municipales, comercio, madereros y jerárquicos.
Además del respaldo sindical, la jornada contó con la participación de concejales, ex funcionarios y militantes con trayectoria dentro del peronismo local, quienes aportaron su experiencia política y territorial al armado de la campaña.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de militancia, se distribuyeron responsabilidades y se ajustaron aspectos logísticos para intensificar el contacto con los afiliados en la etapa final previa a la elección interna.
