Con gran “preocupación” se manifestaron desde Suteba Multicolor respecto de la decisión del Gobierno nacional de no enviar fondos para la educación, como el Incentivo Docente, para material didáctico o para los comedores de los colegios. “Es preocupante porque esperábamos una actualización de estos fondos, no un no envío”, dijo Javier Mugica, de la comisión directiva del gremio en General Pueyrredon.

“Hay partidas, hay fondos que el Estado nacional debe enviar por diferentes acuerdos, artículos de ley, como por ejemplo el Incentivo Docente. Y esto no está ocurriendo. Anunciaron que no lo van a enviar, es una parte del salario docente, y hay preocupación”, comentó el sindicalista.

Si embargo, también hay inquietud porque “no hay envío de fondos para la copa de leche, para infraestructura”. En ese sentido, aseguró en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata que “esperábamos una actualización de estos fondos, no un no envío”.

Mugica se refirió al anuncio que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto de que el Gobierno nacional no va a convocar a paritaria nacional: “Esto es preocupante” reiteró, a la vez que recordó que en provincia de Buenos Aires sí hubo una convocatoria y “un anuncio de aumento de fondos para el servicio alimentario”.

En relación a los aportes de Nación, el referente de Suteba Multicolor recordó que “hace 26 años que está el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Hace 26 años que se hace ese aporte. Distintos gobiernos, colores políticos, han cumplido con esto, algunos con aportes menores, otros los han actualizado, siempre se ha cumplido”.

“El tema de decir que directamente lo van a cortar, no van a enviar estos fondos, es muy preocupante”, comentó Mugica a la vez que indicó que una posible medida de fuerza se va a discutir en el cuerpo orgánico, con los delegados: “Los docentes quieren estar en las escuelas, pero también necesitan la actualización de sus salarios, con un 25% de inflación en diciembre y un 20% en enero”.

Tras asegurar que una medida de fuerza “se va a ir evaluando”, manifestó que “es compleja la situación, no sólo con el corte del envío de fondos sino de la violación de leyes, artículos. Hay 24 jurisdicciones y los ministros de las 24 jurisdicciones han pedido al Gobierno nacional para que aporte y actualice los fondos”.