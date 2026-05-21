Dirigentes sindicales de la actividad pesquera de Mar del Plata denunciaron que las medidas impulsadas por el Consejo Federal Pesquero y el Gobierno nacional podrían provocar un “industricidio” en el puerto local, al poner en riesgo la continuidad de la flota fresquera y miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad.

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Durante una manifestación encabezada por la CGT Regional Mar del Plata junto a sindicatos marítimos y portuarios, los referentes cuestionaron la intención de habilitar el traspaso de cuotas de captura desde buques fresqueros hacia congeladores, una práctica que aseguran contradice la Ley Federal de Pesca.

Uno de los discursos más contundentes fue el de Cristian Guillén (Patrones de Pesca), quien advirtió sobre el impacto social y económico de la medida. “Mar del Plata vive del pescado fresco. Trabajan los tripulantes, la gente de las plantas y hasta Doña Rosa que vende sándwiches en el puerto. Es un industricidio”, expresó.

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El dirigente sostuvo además que detrás de las iniciativas existe un proceso de concentración económica. “Lo que están buscando es que el recurso quede en un holding de tres o cuatro centros de poder y dejarnos sin mano de obra”, afirmó. También alertó sobre otras iniciativas vinculadas a la actividad pesquera y aseguró que “no solo vienen por el traspaso de la merluza de fresco a congelado, sino también por la cuotificación de la anchoíta”.

En la misma línea, el secretario general de la CGT local, Jorge Rocha, aseguró que la problemática “afecta a toda la comunidad portuaria” y responsabilizó directamente al Gobierno encabezado por Javier Milei. “Todas y cada una de las medidas que está tomando este gobierno atentan contra la industria, contra el trabajo de nuestra población y contra los recursos naturales del país”, manifestó.

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Rocha también advirtió que una eventual paralización del puerto tendría consecuencias directas sobre la economía local. “Si logran paralizar el puerto de Mar del Plata, van a afectar al resto de la economía de nuestra ciudad”, señaló.

Por su parte, Pablo Trueba apuntó contra el avance de las políticas impulsadas desde el Estado nacional y mencionó al ministro Federico Sturzenegger. “El famoso proyecto de debilitar la pesca apunta a concentrar todas las capturas en cuatro o cinco manos para después venderlas. Nosotros nos vamos a oponer”, afirmó.

El titular del SIMAPE sostuvo además que la resolución para transferir cuotas “todavía sigue viva” dentro del Consejo Federal Pesquero y recordó que la Provincia de Buenos Aires se manifestó en contra porque “estarían violando la Ley Federal de Pesca, que prohíbe pasar cuotas de fresqueros a congeladores”.