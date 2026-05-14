Minutos después se confirmó que esta semana habría “placa planta”, por lo que todos los jugadores quedaron nominados: Cinzia, Danelik, Eduardo, Emanuel, Grecia, Juani Car, La Bomba, Lolo, Luana, Manu, Pincoya, Tamara, Titi, Zilli y Zunino.

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Tras las votaciones del público y luego de que varios jugadores bajaran de placa, Grecia, Lolo y Zunino quedaron como los últimos participantes en riesgo.



Durante la gala de este miércoles, Grecia fue la primera eliminada de la noche y minutos más tarde Lolo también abandonó la casa. De esta manera, Zunino logró continuar una semana más dentro del reality.

Además, tras la doble eliminación, los jugadores volvieron a nominar y la próxima gala de eliminación se realizará el domingo debido a que el lunes se llevará adelante la ceremonia de los Martín Fierro.

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