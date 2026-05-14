Grecia y Lolo quedaron eliminadas de Gran Hermano
Luego de la eliminación de Dani este lunes en Gran Hermano, los participantes abrieron la valija que Santiago del Moro había dejado dentro de la casa y descubrieron una planta junto a un importante anuncio para el juego.
Minutos después se confirmó que esta semana habría “placa planta”, por lo que todos los jugadores quedaron nominados: Cinzia, Danelik, Eduardo, Emanuel, Grecia, Juani Car, La Bomba, Lolo, Luana, Manu, Pincoya, Tamara, Titi, Zilli y Zunino.
Tras las votaciones del público y luego de que varios jugadores bajaran de placa, Grecia, Lolo y Zunino quedaron como los últimos participantes en riesgo.
Durante la gala de este miércoles, Grecia fue la primera eliminada de la noche y minutos más tarde Lolo también abandonó la casa. De esta manera, Zunino logró continuar una semana más dentro del reality.
Además, tras la doble eliminación, los jugadores volvieron a nominar y la próxima gala de eliminación se realizará el domingo debido a que el lunes se llevará adelante la ceremonia de los Martín Fierro.
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