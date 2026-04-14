Luego del mano a mano final, Lola fue eliminada por el voto del público frente a Brian, en una definición que mantuvo la tensión hasta el último momento.

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Minutos después de la salida, la casa recibió una nueva participante: Grecia Colmenares , quien ingresó en reemplazo de Andrea del Boca . La actriz venezolana es recordada por su extensa trayectoria en telenovelas, con éxitos en Argentina durante los años 90 y principios de los 2000, donde trabajó junto a figuras como Arnaldo André . Además, formó parte de una de las temporadas de Chiquititas y tuvo participación en realities internacionales, como Bailando por un sueño en Italia y Gran Hermano VIP en ese país, donde logró gran reconocimiento.

Con su ingreso, Colmenares se suma oficialmente al juego como participante y promete revolucionar la dinámica dentro de la casa.

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En paralelo, esta semana también se dará otro movimiento importante: llegará Fabio Agostini desde La Casa de los Famosos, en el marco del intercambio internacional entre realities. Por su parte, Solange Abraham ya viajó a Estados Unidos para integrarse temporalmente a la versión norteamericana, en una dinámica que se extenderá por algunos días.

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