Federico Barón, hermano de la reconocida cantante y actriz Jimena Barón, enfrenta serias acusaciones de maltrato psicológico y verbal hacia su ex pareja, Nara Zubieta, madre de su hija Matilda. Según reveló el periodista @fedeflowersok en el programa “Gossip” de Net TV, Barón se habría negado a ver a su hija y a cumplir con sus obligaciones económicas, como el pago de la cuota alimentaria.



En el programa, se difundió un supuesto audio en el que Federico le dice a Nara: “Yo voy a laburar, ya te lo avisé.

Así que no me jodas con mi trabajo porque es sagrado. No me rompas las b*las con eso, no te la voy a recibir.

Si aparecés me voy a ir corriendo. No la voy a agarrar a Matilda, ya te lo digo. Así que no vayas y no me hagas quilombo en el laburo porque te denuncio directamente”.



Además del audio, se mostraron mensajes de texto en los que Barón se dirige a Zubieta con términos despectivos como “gorda inútil” y expresiones como “Búscala, dale, no la aguanto más”.