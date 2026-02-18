La paciente ingresó con politraumatismos severos y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.

El siniestro tuvo lugar el martes cuando un vehículo todoterreno (UTV), en el que viajaba una pareja, volcó de manera brusca por razones que aún son materia de investigación, y sin la intervención de ningún otro rodado.

Inicialmente la mujer fue trasladada y asistida en el Hospital de Villa Gesell, posteriormente, ante la gravedad de las lesiones, fue derivada en estado reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Según fuentes oficiales, la paciente ingresó con politraumatismos severos y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Los estudios médicos revelaron múltiples fracturas vertebrales (C4, C5, C6 y C7), contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y lesiones raquídeas en la zona dorsal (D12) con compromiso del canal medular.

Este hecho se suma a una serie de accidentes similares que se vienen registrando en las zonas de médanos y playas de la costa atlántica durante la temporada de verano, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y especialistas en seguridad vial.

Fuerzas de seguridad y personal de emergencia continúan trabajando en Villa Gesell y aún no se han determinado oficialmente las causas que llevaron al vuelco del UTV, un tipo de vehículo recreativo cada vez más presente en las costas durante la temporada estival.

