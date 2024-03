Este mediodía, Once Unidos se quedó con otra batalla épica en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) ganándole 3-2 a San Lorenzo en el último partido del Tour 6 en Formosa. Los parciales fueron 25-21, 25-21, 14-25, 8-25 y 17-15. Valentin Durdos con 19 puntos fue el máximo anotador.

Un verdadero sube y baja, eso fue el partido entre Once Unidos y San Lorenzo en la última presentación del Tour 6 en Formosa por la Liga Argentina de Vóleibol (LVA). Finalmente los de nuestra ciudad ganaron un duelo clave por 3-2 con una definición para el infarto y digna de otras grandes batallas que han tenido desde que compiten al más alto nivel.

El inicio del partido dejó en claro la actitud que tenía sobre todo defensivamente el conjunto marplatense para asumir el control del juego y empezar a marcar las diferencias. Durdos fue el jugador del set con su buen rendimiento ofensivo y por eso, llegó al set ball con una buena ventaja (19-24). Finalmente, luego de un par de ataques infructuosos, debió pedir un tiempo técnico Gonzalo Borstelmann. Al regreso, un saque largo directamente le dio el primer set a los de nuestra ciudad por 25-21.

Era un momento importante porque le ha pasado en otro partidos a “Once” que empezaba bien y le cuesta sostener el rendimiento en el resto del encuentro. El inicio no fue bueno en el segundo set, pero se recompuso rápidamente para meterse en partido y pasar al frente una vez más. Cuando llegaron igualados a 14, Once Unidos volvió a encontrar precisión para sacar 3 puntos de ventaja obligando al técnico del “Santo” a frenar las acciones. No le encontró la vuelta a la defensa del equipo de Borstelmann que con el bloqueo empezó a definir el parcial. Si bien tuvo set ball con buena diferencia de nuevo, le costó cerrarlo. Con un toque de red, se lo llevaron 25-22 quedando a un paso del triunfo.

Durante el tercer set, ya los marplatenses no pudieron sostener el rendimiento, sobre todo en defensa. Quiroga en el equipo de Boedo fue determinante y sacó una ventaja que nunca antes había obtenido en el cotejo. Cuando estaban 19-10, Borstelmann pidió un tiempo de descanso para tratar de encarrilar la manga nuevamente. No hubo punto de regreso y San Lorenzo se llevó el parcial por 25-14.

El golpe fue fuerte y Once Unidos comenzó 0-7 el cuarto parcial y ahí ya fue imposible volver hacia atrás en un tramo muy difícil del partido que terminó 25-8. Había que hacer borrón y cuenta nueva para el tramo final.

Así sucedió a lo largo del tie break para generar un cierre clave en ventaja y con un 17-15 para el infarto con Iván Quiroga planteando un punto de partido y un error de armado llevó a la victoria clave para el conjunto de Mar del Plata en el cierre del Tour 6 de la Liga de Voleibol Argentina en Formosa.