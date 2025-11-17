Gran triunfo Quilmeño contra Racing
El equipo marplatense gano 80 a 60 ante Racing en un duelo disputado.
El inicio fue parejo, pero si había uno de los dos que se sintió más cómodo fue la visita. Racing tuvo el control anímico en esos primeros instantes y Bianchelli lo percibió, fue por eso que promediando el parcial pidió tiempo muerto y eso que su equipo apenas perdía por uno (10 - 9).
Sus dirigidos hicieron un click, ya que activaron el sostén faltante con De La Fuente, que junto a Moore y Ríos sumaron 18 de los 22 que anotó Quilmes. La Academia por su parte dio pelea con los 6 de Núñez y los 5 de Fuenmayor. El primer parcial favoreció al dueño de casa 22 a 18.
Para el segundo se vio al comienzo un libreto parecido, aunque inverso. Quilmes tenía el manejo y Boadaz fue el que pidió el minuto para despertar a los suyos, pero no pudo contener el aluvión tricolor.
Quilmes mostró un funcionamiento de alto vuelo y empezó a generar juego para terminar las acciones con un protagonista que hasta ese momento no había entrado casi en acción: Federico De Miguel. El cordobés se despachó desde el perímetro con cuatro conversiones y Quilmes sacó máxima de 18 (43 a 25) a falta de 3 minutos. De todas formas, Racing reaccionó con un parcial de 9 a 0 (Silva anotó 7 puntos) y al descanso largo se fueron 43 a 34 arriba el cervecero.
El elenco de Avellaneda estiró su buen pasaje en el amanecer del tercero, aunque no lo pudo capitalizar con creces. Llegó a ponerse a 5 y Quilmes tardó en anotar, pero finalmente las defensas fueron más estrictas de ambos lados y la paridad se mantuvo.
El tándem Núñez - Terrera fue el que resistió por el lado de Racing mientras que el siempre rendidor Moore mostró su repertorio. Pero en el final se le quemó los papeles a la visita y Quilmes en una ráfaga de Ludueña y De La Fuente otra vez se escapó: 62 a 45 y al último capítulo.
Y no hubo vuelta atrás, Quilmes ajustó y las vías para llegar al gol fluyeron con más nitidez. Fue por eso que el partido se cerró mucho antes de la chicharra y los últimos minutos sirvieron para que tengan rodaje los jugadores que habitualmente son recambio. Gran triunfo Quilmeño 80 a 60.
