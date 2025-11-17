El inicio fue parejo, pero si había uno de los dos que se sintió más cómodo fue la visita. Racing tuvo el control anímico en esos primeros instantes y Bianchelli lo percibió, fue por eso que promediando el parcial pidió tiempo muerto y eso que su equipo apenas perdía por uno (10 - 9).

Sus dirigidos hicieron un click, ya que activaron el sostén faltante con De La Fuente, que junto a Moore y Ríos sumaron 18 de los 22 que anotó Quilmes. La Academia por su parte dio pelea con los 6 de Núñez y los 5 de Fuenmayor. El primer parcial favoreció al dueño de casa 22 a 18.



Para el segundo se vio al comienzo un libreto parecido, aunque inverso. Quilmes tenía el manejo y Boadaz fue el que pidió el minuto para despertar a los suyos, pero no pudo contener el aluvión tricolor.

Quilmes mostró un funcionamiento de alto vuelo y empezó a generar juego para terminar las acciones con un protagonista que hasta ese momento no había entrado casi en acción: Federico De Miguel. El cordobés se despachó desde el perímetro con cuatro conversiones y Quilmes sacó máxima de 18 (43 a 25) a falta de 3 minutos. De todas formas, Racing reaccionó con un parcial de 9 a 0 (Silva anotó 7 puntos) y al descanso largo se fueron 43 a 34 arriba el cervecero.

El elenco de Avellaneda estiró su buen pasaje en el amanecer del tercero, aunque no lo pudo capitalizar con creces. Llegó a ponerse a 5 y Quilmes tardó en anotar, pero finalmente las defensas fueron más estrictas de ambos lados y la paridad se mantuvo.

El tándem Núñez - Terrera fue el que resistió por el lado de Racing mientras que el siempre rendidor Moore mostró su repertorio. Pero en el final se le quemó los papeles a la visita y Quilmes en una ráfaga de Ludueña y De La Fuente otra vez se escapó: 62 a 45 y al último capítulo.



Y no hubo vuelta atrás, Quilmes ajustó y las vías para llegar al gol fluyeron con más nitidez. Fue por eso que el partido se cerró mucho antes de la chicharra y los últimos minutos sirvieron para que tengan rodaje los jugadores que habitualmente son recambio. Gran triunfo Quilmeño 80 a 60.

