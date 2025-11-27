La obra, realizada por adolescentes y jóvenes de distintos espacios de la ciudad, forma parte del proyecto “El país de los sueños”, una propuesta impulsada por el Colectivo Crisálida que trabaja sobre salud mental, expresión y creatividad.

La intervención artística fue desarrollada en conjunto con profesionales de Salud MGP, el CAPS Florentino Ameghino, la Escuela Secundaria N° 44, la Capilla San Roque González y la muralista Agostina Rodríguez, quien coordinó el proceso creativo junto a los equipos territoriales. El objetivo central es promover el derecho a soñar, la construcción de proyectos de vida y la participación comunitaria.

Durante la jornada habrá palabras de apertura, música en vivo, merienda compartida y una intervención de Los Payas, el grupo de clown comunitario que acompaña actividades barriales en distintos puntos de la ciudad. También participarán estudiantes del Polivalente de Arte, dirigidos por la profesora Eli Delfabro, con una presentación de danza clásica.

Desde la organización destacaron que el mural es el resultado de semanas de trabajo colectivo, encuentros y talleres con jóvenes del barrio Ameghino, quienes plasmaron sus deseos, expectativas y miradas sobre el futuro.

La actividad es abierta al público y se invita a los vecinos a acercarse con mate para compartir y participar del encuentro. “Es una celebración de la creatividad y de los sueños de nuestros chicos”, señalaron desde Crisálida. “Queremos que toda la comunidad pueda hacerse presente y acompañarlos en este espacio de expresión y esperanza.”

