Desde ahora, el público ya puede votar para decidir quién quiere que continúe dentro de la casa.

Este martes se llevará a cabo la prueba por el liderazgo y quien resulte ganador se convertirá en el líder de la semana, lo que le permitirá salir de placa. El resto de los jugadores continuará nominado y, a lo largo de los días, se irán salvando quienes obtengan más votos positivos del público.

De esta manera, la próxima semana el participante que tenga la menor cantidad de votos para seguir en el reality será quien abandone la casa.

La prueba del líder de este martes tendrá además un condimento especial: coincide con el 25° aniversario de Gran Hermano en Argentina, ya que se cumplen 25 años desde el estreno del reality en la televisión del país.

