Durante la gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada se definió el mano a mano final entre Tomy y Titi, luego de que a lo largo de la noche fueran saliendo de placa los participantes menos votados por el público.

Finalmente, el conductor anunció que Tomy fue el participante eliminado, por lo que tuvo que despedirse de sus compañeros y abandonar la casa más famosa del país.

De esta manera, Titi logró continuar en competencia, mientras que Tomy cerró su paso por el reality tras quedar en el versus final de la placa conocida como “placa planta”, formada por los jugadores que dentro del juego fueron señalados como los que menos participaban.

