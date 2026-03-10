Se trata del “derecho a réplica”, una dinámica que ya se utilizó en Gran Hermano Italia y que ahora debutará en la versión argentina. En este caso, quien tendrá la posibilidad de hablar será el ex de Luana, luego de que la participante decidiera terminar la relación en vivo desde dentro de la casa.

De esta manera, el joven podrá dar su versión de lo ocurrido e inaugurar este nuevo segmento dentro del reality. El anuncio también coincide con una fecha especial: el martes se cumplen 25 años del estreno de Gran Hermano en Argentina, por lo que el programa prepara una gala con novedades para celebrar el aniversario.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVsEznGDqVI/

