Gran Hermano: Lucero usó el beneficio del eliminado y eligió a Yipio
Este martes, en el debate de Gran Hermano Generación Dorada, Gabriel Lucero volvió al programa tras haber sido eliminado de la casa y utilizó el beneficio especial que recibe el último participante en abandonar el reality.
Durante la emisión, Lucero tuvo que elegir a uno de los jugadores que continúa en competencia para otorgarle una ventaja dentro del juego. Finalmente decidió darle el beneficio a Yipio.
El participante recibió una ventaja especial que podrá utilizar en la próxima gala de nominación. Se trata de tres votos que deberá repartir entre tres compañeros: al primero le dará tres votos, al segundo dos y al tercero uno, lo que podría influir directamente en la conformación de la próxima placa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión