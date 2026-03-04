Durante la emisión, Lucero tuvo que elegir a uno de los jugadores que continúa en competencia para otorgarle una ventaja dentro del juego. Finalmente decidió darle el beneficio a Yipio.

El participante recibió una ventaja especial que podrá utilizar en la próxima gala de nominación. Se trata de tres votos que deberá repartir entre tres compañeros: al primero le dará tres votos, al segundo dos y al tercero uno, lo que podría influir directamente en la conformación de la próxima placa.

