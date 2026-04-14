Luego de que el domingo se conformara la placa y que este lunes La Maciel saliera de la zona de riesgo, la definición quedó entre Lola y Brian. Finalmente, fue Lola quien resultó eliminada por el voto del público y debió abandonar la casa.

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De esta manera, Brian continúa en competencia, mientras que la salida de Lola vuelve a reconfigurar el juego de cara a lo que viene en la casa más famosa del país.

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